مصرع مسن فى حادث مرورى بالمنوفية

لقي مسن مصرعه أثناء استقلاله دراجة نارية، بسبب اختلال أداة القيادة بيده، في الباجور بمحافظة المنوفية.



تلقى مأمور قسم منوف إخطارًا، من مستشفى الباجور العام، يفيد باستقباله "ع. ح. ع"، 62 سنة، بالمعاش، عبارة عن جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، ادعاء حادث مروري.



وبسؤال شقيقه "خ. ح. ع" 54 سنة، قرر أنه في أثناء سير شقيقه بدراجته النارية بطريق (سرس الليان – منوف) دائرة القسم، اختلت أداة القيادة بيده وسقط أرضا وحدثت إصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات، ولا توجد شبهة جنائية.



وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 917 إداري قسم منوف 2018م، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.