القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة صباح الخير تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن تعتزم توزيع أراضِ سكنية على الموظفين مجانا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
مصر
الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

طقس اليوم
طقس اليوم
dostor.org/2122060

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 25
وسط الدلتا 15 24
الإسكندرية 13 22
بلطيم 15 22
مطروح 13 21
السلوم 11 23
سيوة 11 28
بورسعيد 17 21
دمياط 17 21
العريش 12 22
رفح 13 22
الإسماعيلية 14 25
السويس 15 26
رأس سدر 15 28
نخل 13 24
نويبع 24 25
طابا 18 26
كاترين 22 23
الطور 18 26
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 22 30
مرسى علم 22 30
الفيوم 16 25
بنى سويف 16 26
المنيا 13 27
أسيوط 14 27
سوهاج 17 29
قنا 11 30
الأقصر 18 31
أسوان 18 32
أبوسمبل 18 32
الوادى الجديد 18 30
شلاتين 20 31
أبورماد 21 30
رأس حدربة 21 30
حلايب 22 29

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ يوم

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ يومين

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ 3 أيام

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

منذ 3 أيام

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة

الآن

الأردن تعتزم توزيع أراضِ سكنية على الموظفين مجانا

شركات مصرية ستنفِّذ مشروع «قناة سلوى» السعودية بتمويل إماراتى

السلطات اليمنية تتسلم من التحالف مهام تأمين سواحل وموانئ وجزر البلاد

بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

شاهد.. رسالة والد حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

ألبومات الصور

اختاري الديكور المناسب لتجديد غرفة المعيشة

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

شاهد.. رسالة والد حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

كشكول

أساتذة: النظام الجديد لكلية الطب يخدم الطالب ويرهق هيئة التدريس

«الوزراء»: تطوير المدارس الفنية يتكلف 55 مليون جنيه

تكليف يوسف عامر بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري

أدمن "أمهات مصر": وزارة التعليم تربك أولياء الأمور بقراراتها الأخيرة

"كشكول "ينشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالجيزة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بالفيديو.. تنفس صناعي لسنجاب توقف قلبه عن النبض

السفير الأمريكي ينفي طرح المبعوث الأممي إلى اليمن لمبادرات جديدة

هجومان انتحاريان في الأنبار يهددان أمن الانتخابات العراقية

منوعات

فيديوجراف.. «استقالة إيهاب جلال.. وتهديد هيفاء وهبي» أبرز أخبار اليوم

مصري يضع حلًا لأزمتي الإسكان والبطالة في السعودية

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك