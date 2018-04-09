ألمانيا تعتزم حرمان الإرهابيين من الجنسية وجوازات السفر

أعلن سكرتير الدولة لشؤون وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، شتيفان ماير، في مقابلة مع صحيفة (Westen) أن بلاده ستحرم الجهاديين الإرهابيين من جوازات السفر والجنسية الألمانية.



وقالت الصحيفة، بحسب شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين إن وزارة الداخلية تعتزم حرمان الجهاديين من الجنسية الألمانية، بشرط أن تكون لديهم جنسية أخرى".



وقال ماير، هذا هو الهدف الأساسي، ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون بذلك في السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية التي تم تشكيلها للتو.



بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزير الداخلية الألمانية، هورست سيهوفر، توسيع قائمة بلدان المنشأ الآمنة، التي ستسمح لهم بمعالجة طلبات اللجوء من هذه البلدان بسرعة أكبر، بحيث تشمل جورجيا وأرمينيا وتونس والجزائر والمغرب.