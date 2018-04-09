«البنتاجون» ينفى شن ضربات تستهدف مطار التيفور العسكرى بسوريا

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، عن إنه لا صحة لتقارير عن أي ضربات أمريكية لقواعد سورية، في إشارة إلى أنباء تعرض مطار التيفور العسكري في ريف حمص لضربات صاروخية.



وقال المتحدث باسم البنتاجون لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردًا على طلب للتعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة حقًا قامت بتوجيه ضربة لسوريا، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام: «نحن على علم بالتقارير، ولكن لا يمكننا تأكيد أي شيء».



وكانت "سبوتنيك" نقلت عن مصدر ميداني، منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم معادي بالصواريخ على مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي.



