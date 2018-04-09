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الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:17 ص

الصين تُعاقب كوريا الشمالية بقرار «مفاجئ»

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
عبير سليم
dostor.org/2122056

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، عن أن بكين كجزء من تلبية متطلبات قرار مجلس الأمن الدولي، حظرت توريد بيونج يانج، المواد والتقنيات التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة الدمار الشامل.

وقالت وزارة التجارة في البيان، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية: «كجزء من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2575، وفقا المادتين 16 و18 من قانون التجارة الخارجية، تم وقف تصدير المواد والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج إلى جمهورية كوريا الشمالية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، فضلا عن المواد ذات الاستخدام المزدوج للأسلحة التقليدية».

يذكر أن وكالة "رويترز" نقلت أمس عن مسؤول أمريكي "إن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى استعدادها لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي عندما يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وزار كيم جونج أون في الثامن والعشرون من مارس الماض، الصين بشكل مفاجيء، وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الصينية، فأنه صرح بإنه "قام بهذه الزيارة ليهنئ شخصيا شي جين بينج بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين، وهو ما يتوافق مع التقاليد الودية بين البلدين".

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