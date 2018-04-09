شاهد.. رسالة والد حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

نشر حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، صورة تجمعه بالفنانة شيرين عبدالوهاب وهو يحتضنها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق على الصورة قائلًا: «حبيبه قلبي سعيد بيها دلوقتي»، واستكمل حديثه موجهًا لها رسالة، قائلًا: «عندي بنتين ياروح قلبي نورتي دنيتنا وجددتي فرحتنا».



يُذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت زواجها من الفنان حسام حبيب، أمس الأحد، وذلك من خلال حفل زفاف اقتصر على الأصدقاء والأقارب فقط، وحضر من المشاهير كل من، ليلى علوي ومنة شلبي، وإلهام شاهين، كما أن هذا الزواج يأتي بعد شائعات استمرت لمدة 8 شهور، وكان كلمة السر في شائعات هذا الزواج هو والد الفنان حسام حبيب عن طريق نشر صورة لنجله مع شيرين من عدة أشهر معلقًا عليها: "أبني وعروسته".