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الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:28 ص

رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان يعلن فوزه ائتلافه بالانتخابات

رئيس الوزراء المجرى
رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان يعلن فوزه ائتلافه بالانتخا
عبير سليم
dostor.org/2122052

حصل الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، على ثلثي المقاعد في البرلمان المجري، 134 مقعدا، مقابل 133 في الانتخابات السابقة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، قال "أوربان" لحشد من أنصاره المبتهجين عقب الإعلان عن الأرقام الأخيرة التي أطلقتها لجنة الانتخابات المركزية ليل أمس: "لقد انتصرنا… حققت المجر نصرا عظيما"؛ حيث حصل الائتلاف الحاكم على مليون و530 ألف و662 صوتا.

ونقلت الوكالة عن قناة "أي تي في"، حصول حزب "يوبيك" اليميني المتطرف على 27 مقعدا في البرلمان المجري (مقارنة مع 23 مقعدا في الانتخابات السابقة)، فيما حصل الاشتراكيين على 19 مقعد فقط (مقابل 38).

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