الأردن تعتزم توزيع أراضِ سكنية على الموظفين مجانا

تدرس الحكومة الأردنية إمكانية توزيع قطع أراض مجانا على الموظفين في المدن الجديدة، وذلك ضمن شروط تعكف الحكومة على دراستها.



ووفقا لجريدة «الدستور» الأردنية، اليوم الإثنين، فإنه يتم إجراء دراسات وحصر لمساحة الأراضِ التابعة للدولة، ثم بحث إمكانية توزيعها على الموظفين العامين والمتقاعدين العسكريين مجانا أو بأسعار رمزية ضمن شروط محددة.



وذكرت الجريدة، أن أهم هذه الشروط هي أن يتم البناء على الأرض دون بيعها أو التنازل عنها بهدف تحفيز الاقتصاد وتحريك عجلة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير السكن الملائم لهم كما وعدت الحكومة، إضافة إلى تخفيف الضغط عن العاصمة عمان.