ذعر حوثى من تقدم الجيش اليمنى وغضب القبائل

أصاب التقدم الميداني الأخير لقوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية، في جبهات محافظة صعدة، زعيم ميليشيا جماعة الحوثيين بالذعر.



وأكدت مصادر يمنية قبلية وعسكرية لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين، أن زعيم ميليشا الحوثى الموالي لإيران، عبدالملك الحوثى، استدعى عددًا من قادته السلاليين (المنحدرين من سلالة الجماعة التي تدعيها) في صنعاء لتكليفهم بوضع خطط دفاعية عن معقل الجماعة الرئيسى، وتحذيرهم من غدر رجال القبائل.



وأوضحت أن "الحوثي" تحدث لعشرات القادة في الجماعة الذين يرتبطون به سلاليًا من أبناء صعدة إلى اجتماع عبر دائرة تلفزيونية، عن خطر السقوط الوشيك لمعقل الجماعة ومسقط رأسه في أيدي قوات الجيش اليمني بسبب انهيار صفوف ميليشياته أمام التقدم المتسارع في الجبهات التي تطوق صعدة من مختلف الجهات.



ولفتت إلى أن تحذيرات الحوثي من مسلحي القبائل الموالين له، وأوامره الجديدة بشأنهم، أثارت غضبًا في أوساطهم؛ ما جعل بعضهم ينسحب من جبهات القتال في الأيام الماضية.