المغرب يستعد لاقتناء مجموعة جديدة من دبابات «إبرامز» الأمريكية

أفاد موقع «360 إل إي» المغربي، مساء أمس الأحد، استعداد المغرب لاستقبال مجموعة جديدة من دبابات (أبرامز) الأمريكية، خلال الأيام القليلة القادمة.



ونقل الموقع عن جوزيف ديمبسي، الباحث المشارك في مركز أبحاث المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يتخذ العاصمة البريطانية لندن مقرا له، والمتخصص في قضايا الأمن والأسلحة، تأكيده بأن الدبابات المعنية غادرت مركز التصنيع المتواجد بولاية أوهايو الأمريكية.



ووفقًا لـ Global Fire Power، وهو موقع أمريكي متخصص في الشؤون الدفاعية، فإن المغرب يحتل المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري على مستوى القارة الافريقية، بعد الجزائر ومصر وجنوب افريقيا.



أما على المستوى العالمي، فقد انضمت المملكة للتو إلى أفضل 60 جيشا قويا، لتحتل المرتبة السابعة والخمسين. في عام 2016، إذ بلغ إنفاق المغرب العسكري حوالي 3.3 مليار دولار، مقارنة مع 10 مليارات دولار للجار الشرقي.