القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:15 ص

الأردن تعتزم توزيع أراضِ سكنية على الموظفين مجانا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
الثقافة
الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:26 ص

أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة
ايهاب مصطفى
dostor.org/2122045

نظم بيت الشعر بالأقصر أمس الأحد، ندوة بعنوان «حديث الرواية والشعر»، استضاف فيها الروائي أشرف الخمايسي.

وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر متحدثا عن تاريخ ثقافي طويل جمع بينه وبين الروائي أشرف الخمايسي.

ثم استطرد القباحي متحدثًا عن تجربة الخمايسي الإبداعية وعن تجدده وكيف يقبض على فكرته وكيف يبدأ من الأشياء الصغيرة صانعا منها حالة إبداعية كبيرة.

ثم بدأ الروائي أشرف الخمايسي حديثه متوجها بالشكر لبيت الشعر بالأقصر لدعوته الكريمة، وللقباحي الذي أتاح له هذه الفرصة ليلتقي بمحبيه من الأدباء والمثقفين، واصفًا هذه الدعوة بأنها الأهم لأن العادة جرت أن زمَّار الحي لا يطرب، فحينما يدعوه بيت الشعر بالأقصر إنما يكسر هذه القاعدة.

وفِي إطار حديثه أكد الخمايسي أن المبدع ليس فقط كتابة إنما هو تكوين، وإذا كان هذا التكوين مغايرا كانت الكتابة مغايرة، ومن ضمن هذا التكوين أن تؤمن أنك ستواجه الكثير من المصاعب والمتاعب في سبيل الكتابة والإبداع فلا شيء عظيم يبنى بسهولة.

ثم تحدث عن فترة انقطاعه عن الكتابة وانخراطه في قراءة الفكر الإسلامي واختلاطه بالتيار السلفي لمدة عشر سنوات مقاطعا الحركة الأدبية والمشهد الثقافي اعتراضا على موقف المثقفين من قضية محمد الدرة، مؤكدًا أن هذه الفترة أضافت له الكثير وألهمته لكتابة العديد من رواياته مثل منافي الرب، وانحراف حاد، وضارب الطبل.

وعن علاقته بالشعر تحدث عن العلاقة الوطيدة بين الرواية والشعر، فإذا كان الشعر هو الشكل الأصفى للغة، فإن الرواية تستخلص الشعري من الحياة وتسلط عليه الضوء.

وعن ثنائية الخلود والموت تحدث أشرف الخمايسي قائلا إن فكرة الخلود التي تحضر في كتاباته هي هاجس شخصي، وأن الخلود هو هاجس الإنسان الأزلي.

وعن رؤيته للمشهد الإبداعي العربي قال إن هذا الزمن زمن الرواية فعلا ليس من باب أن الرواية أفضل، لكن لأن التكريس للرواية أكبر حتى إن هذا التكريس أدى إلى تحجيم فن مثل القصة القصيرة وهي جنس أدبي من نفس الحقل الإبداعي للرواية، وأن الشعر يواجه أزمة حقيقية لكنه يظل الفن الأكثر صفاء وجمالا.

يذكر أن أشرف الخمايسي قاص وروائي مصري ولد في مدينة الأقصر عام 1967.. فاز بالجائزة الأولى في مسابقة (أخبار الأدب) للقصة القصيرة٬ على مستوى الوطن العربي٬ عن قصته "عجلات الكارو الأربعة". صدر له ثلاث مجموعات قصصية وعدة روايات: "الصنم" (1999) و"منافي الرب" (2013) انحراف حاد (2014) أهواك (2015) ضارب الطبل (2016). ووصلت روايتيه منافي الرب وانحراف حاد للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية.

أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

الآن

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

«ماكين»: ترامب شجع سوريا على ارتكاب هجوم كيميائي

رسميا.. صفقة القرن في الدوري الفنلندي

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

ألبومات الصور

اختاري الديكور المناسب لتجديد غرفة المعيشة

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

كشكول

أساتذة: النظام الجديد لكلية الطب يخدم الطالب ويرهق هيئة التدريس

«الوزراء»: تطوير المدارس الفنية يتكلف 55 مليون جنيه

تكليف يوسف عامر بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري

أدمن "أمهات مصر": وزارة التعليم تربك أولياء الأمور بقراراتها الأخيرة

"كشكول "ينشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالجيزة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بالفيديو.. تنفس صناعي لسنجاب توقف قلبه عن النبض

السفير الأمريكي ينفي طرح المبعوث الأممي إلى اليمن لمبادرات جديدة

هجومان انتحاريان في الأنبار يهددان أمن الانتخابات العراقية

منوعات

فيديوجراف.. «استقالة إيهاب جلال.. وتهديد هيفاء وهبي» أبرز أخبار اليوم

مصري يضع حلًا لأزمتي الإسكان والبطالة في السعودية

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك