أشرف الخمايسى في ندوته بالأقصر: الشعر يواجه أزمة حقيقية (صور)

نظم بيت الشعر بالأقصر أمس الأحد، ندوة بعنوان «حديث الرواية والشعر»، استضاف فيها الروائي أشرف الخمايسي.



وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر متحدثا عن تاريخ ثقافي طويل جمع بينه وبين الروائي أشرف الخمايسي.



ثم استطرد القباحي متحدثًا عن تجربة الخمايسي الإبداعية وعن تجدده وكيف يقبض على فكرته وكيف يبدأ من الأشياء الصغيرة صانعا منها حالة إبداعية كبيرة.



ثم بدأ الروائي أشرف الخمايسي حديثه متوجها بالشكر لبيت الشعر بالأقصر لدعوته الكريمة، وللقباحي الذي أتاح له هذه الفرصة ليلتقي بمحبيه من الأدباء والمثقفين، واصفًا هذه الدعوة بأنها الأهم لأن العادة جرت أن زمَّار الحي لا يطرب، فحينما يدعوه بيت الشعر بالأقصر إنما يكسر هذه القاعدة.



وفِي إطار حديثه أكد الخمايسي أن المبدع ليس فقط كتابة إنما هو تكوين، وإذا كان هذا التكوين مغايرا كانت الكتابة مغايرة، ومن ضمن هذا التكوين أن تؤمن أنك ستواجه الكثير من المصاعب والمتاعب في سبيل الكتابة والإبداع فلا شيء عظيم يبنى بسهولة.



ثم تحدث عن فترة انقطاعه عن الكتابة وانخراطه في قراءة الفكر الإسلامي واختلاطه بالتيار السلفي لمدة عشر سنوات مقاطعا الحركة الأدبية والمشهد الثقافي اعتراضا على موقف المثقفين من قضية محمد الدرة، مؤكدًا أن هذه الفترة أضافت له الكثير وألهمته لكتابة العديد من رواياته مثل منافي الرب، وانحراف حاد، وضارب الطبل.



وعن علاقته بالشعر تحدث عن العلاقة الوطيدة بين الرواية والشعر، فإذا كان الشعر هو الشكل الأصفى للغة، فإن الرواية تستخلص الشعري من الحياة وتسلط عليه الضوء.



وعن ثنائية الخلود والموت تحدث أشرف الخمايسي قائلا إن فكرة الخلود التي تحضر في كتاباته هي هاجس شخصي، وأن الخلود هو هاجس الإنسان الأزلي.



وعن رؤيته للمشهد الإبداعي العربي قال إن هذا الزمن زمن الرواية فعلا ليس من باب أن الرواية أفضل، لكن لأن التكريس للرواية أكبر حتى إن هذا التكريس أدى إلى تحجيم فن مثل القصة القصيرة وهي جنس أدبي من نفس الحقل الإبداعي للرواية، وأن الشعر يواجه أزمة حقيقية لكنه يظل الفن الأكثر صفاء وجمالا.



يذكر أن أشرف الخمايسي قاص وروائي مصري ولد في مدينة الأقصر عام 1967.. فاز بالجائزة الأولى في مسابقة (أخبار الأدب) للقصة القصيرة٬ على مستوى الوطن العربي٬ عن قصته "عجلات الكارو الأربعة". صدر له ثلاث مجموعات قصصية وعدة روايات: "الصنم" (1999) و"منافي الرب" (2013) انحراف حاد (2014) أهواك (2015) ضارب الطبل (2016). ووصلت روايتيه منافي الرب وانحراف حاد للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية.