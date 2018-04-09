المغرب غاضب من نعى الأمم المتحدة «سفير» انفصاليى جبهة «بوليساريو»

اعتبرت صحيفة «الحياة» اللندنية، وصف رئيس البعثة الأممية، كولين ستيوارت، ممثل انفصاليي جبهة «بوليساريو» في الأمم المتحدة المتوفى، أحمد بوخاري، بأنه «سفير»، أدخل المغرب في أزمة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الوضع في منطقة الصحراء الغربية (مينورسو).



وكان «ستيوارت» كتب خلال زيارته مخيم تندوف الجمعة الماضي، في سجل التعازي بوفــاة بوخاري: «الأمم المتحدة وأمينها العام (انطونيو جوتيريش) يقدمان تعازيهما في السفير أحمد بوخاري».



وبحسب «الحياة»، اليوم الإثنين، فإن ما كتبه «ستيورات» أغضب المغـرب؛ على اعتبار أن صفة «سفير» لا تمنح إلا لممثلي دول تعترف بها المنظمة الدولية، وهو ما لا تحظى به الجبهة الانفصالية.



يشار إلى أن المغرب اتهم الأسبوع الماضي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الجزائر بدعم انفصاليي «بوليساريو»، ثم ردت الجزائر بأن «قضية الصحراء الغربية معترف بها من الأمم المتحدة منذ إدراج المنطقة عام 1963 في لائحة الأراضي غير المستقلة».