القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:15 ص

الأردن تعتزم توزيع أراضِ سكنية على الموظفين مجانا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
حوادث
الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:05 ص

تجديد حبس سائق متهم بقتل زميله لخلاف على أولوية التحميل بالمقطم

متهم ـ أرشفية
متهم ـ أرشفية
dostor.org/2122043

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس سائق قتل زميله لخلاف على أولوية تحميل الركاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالمقطم.

كانت البداية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، إخطارا من مستشفى المقطم، يفيد استقباله "كريم إ ا" 27 سنة، سائق، توفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليمنى.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بينه و"معتز ك س" 32 سنة، سائق، "مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس" بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف السيدة عائشة، التقى على إثرها السائقان بمنطقة "السبعين فدان"، للعتاب فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على المتهم بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته، مما أثار حفيظته فتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وبإعداد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمستخدم في ارتكاب الواقعة، كما أمكن العثور على سلاح أبيض "مطواة" والخاصة بالمجني عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ يومين

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ 5 أيام

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ 5 أيام

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ اسبوع

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ اسبوع

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

الآن

رسميا.. صفقة القرن في الدوري الفنلندي

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

الهلال الأحمر السوري: لم نعثر على علامات للهجوم الكيماوي بدوما

‎هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع بدار الأوبرا (صور)

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

ألبومات الصور

اختاري الديكور المناسب لتجديد غرفة المعيشة

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

كشكول

أساتذة: النظام الجديد لكلية الطب يخدم الطالب ويرهق هيئة التدريس

«الوزراء»: تطوير المدارس الفنية يتكلف 55 مليون جنيه

تكليف يوسف عامر بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري

أدمن "أمهات مصر": وزارة التعليم تربك أولياء الأمور بقراراتها الأخيرة

"كشكول "ينشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالجيزة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بالفيديو.. تنفس صناعي لسنجاب توقف قلبه عن النبض

السفير الأمريكي ينفي طرح المبعوث الأممي إلى اليمن لمبادرات جديدة

هجومان انتحاريان في الأنبار يهددان أمن الانتخابات العراقية

منوعات

فيديوجراف.. «استقالة إيهاب جلال.. وتهديد هيفاء وهبي» أبرز أخبار اليوم

مصري يضع حلًا لأزمتي الإسكان والبطالة في السعودية

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك