تجديد حبس سائق متهم بقتل زميله لخلاف على أولوية التحميل بالمقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس سائق قتل زميله لخلاف على أولوية تحميل الركاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالمقطم.



كانت البداية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، إخطارا من مستشفى المقطم، يفيد استقباله "كريم إ ا" 27 سنة، سائق، توفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليمنى.



وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بينه و"معتز ك س" 32 سنة، سائق، "مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس" بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف السيدة عائشة، التقى على إثرها السائقان بمنطقة "السبعين فدان"، للعتاب فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على المتهم بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته، مما أثار حفيظته فتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التي أودت بحياته.



وبإعداد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمستخدم في ارتكاب الواقعة، كما أمكن العثور على سلاح أبيض "مطواة" والخاصة بالمجني عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.