عبلة الهوارى: أرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن رفع الحد الأقصى لرواتب الوزراء يتطلب تعديل تشريعي، مشددة على أن مثل هذا المقترح سيكون محل رفض من جانب أعضاء مجلس النواب نتيجة لأن الوزراء يحصلون علي أجر متغير كمكافأت وبدلات كثيرة ومتنوعة، والتي تكون أعلى بكثير من الأجر الثابت، وهو ما يجعل دخل الوزراء معقولًا إلى حد كبير.



وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة أن مسألة استثناء أو رفع الحد الأقصى للأجور ستفتح باب الاستثناءات الإضافية، كما أن أعمال الوزراء إدارية تنفيذية وليست أعمال ربحية.



وكانت المطالبات قد تعالت أخيرا برفع الحد الأقصى لرواتب الوزراء.