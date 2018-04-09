حسين منصور: أتواصل مع أعضاء «عليا الوفد» لدعمى بانتخابات السكرتير العامة

أعلن المهندس حسين منصور، نائب رئيس الوفد، عن نيته للترشح لمنصب السكرتير العام لحزب الوفد، مؤكدا أهمية أن يكون هناك توافقا بين رئيس الحزب والسكرتير العام، لتنفيذ خطط النهوض بالحزب.



وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه يجري اتصالات مع أعضاء الهيئة العليا لدعمه كسكرتير عام للوفد.



فيما ينتظر أن يشهد اجتماع غدا الثلاثاء انتخاب سكرتير عام جديد للحزب لمدة عام واحد، لاستكمال فترة السكرتير العام بهاء الدين أبو شقة الذى خلا منصبه بفوزه برئاسة الحزب في الانتخابات التى أجريت فى الـ ٣٠ من مارس الماضي.