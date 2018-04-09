القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:15 ص

الأردن تعتزم توزيع أراضِ سكنية على الموظفين مجانا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
اقتصاد
الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:37 ص

ارتفاع أسعار الرخام اليوم

الرخام
الرخام
علا العلاف
dostor.org/2122034

شهدت أسعار الرخام، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الجاري، ورصدت "الدستور" خلال جولة ميدانية لورش تصنيع الرخام ارتفاع سعر المتر الطولي، اليوم الإثنين، بين 20-40 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي على الرخام بحسب محمد عبدالمقصود، صاحب مصنع رخام.

وبلغ سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح بين 120-170 جنيهًا، في حين بلغ سعر متر الرخام الجلالة مديم 105 – 160 جنيهًا، ومتر الجلالة روز 90- 140 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 180-250 جنيهًا للمتر.

في حين بلغ تراوح سعر متر الرخام زعفرانة بين 200- 360 جنيهًا حسب النوع " زعفرانه كريم – روز "، مقابل بلغ سعر متر الرخام سلفيا منيا بين 70- 95 جنيهًا، وسماحه ملاوي صني 80- 115 جنيهًا للمتر.

كما بلغ سعر متر الرخام صيني شيخ فاتح 70- 95 جنيهًَا، ورخام سما العريش تراوح سعره بين 170 – 250 جنيهًا للمتر، ورخام رويال بيج بين 350-500 جنيهًا للمتر.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

الآن

رسميا.. صفقة القرن في الدوري الفنلندي

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

الهلال الأحمر السوري: لم نعثر على علامات للهجوم الكيماوي بدوما

‎هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع بدار الأوبرا (صور)

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

ألبومات الصور

اختاري الديكور المناسب لتجديد غرفة المعيشة

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

كشكول

أساتذة: النظام الجديد لكلية الطب يخدم الطالب ويرهق هيئة التدريس

«الوزراء»: تطوير المدارس الفنية يتكلف 55 مليون جنيه

تكليف يوسف عامر بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري

أدمن "أمهات مصر": وزارة التعليم تربك أولياء الأمور بقراراتها الأخيرة

"كشكول "ينشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالجيزة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بالفيديو.. تنفس صناعي لسنجاب توقف قلبه عن النبض

السفير الأمريكي ينفي طرح المبعوث الأممي إلى اليمن لمبادرات جديدة

هجومان انتحاريان في الأنبار يهددان أمن الانتخابات العراقية

منوعات

فيديوجراف.. «استقالة إيهاب جلال.. وتهديد هيفاء وهبي» أبرز أخبار اليوم

مصري يضع حلًا لأزمتي الإسكان والبطالة في السعودية

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك