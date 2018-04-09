شركات مصرية ستنفِّذ مشروع «قناة سلوى» السعودية بتمويل إماراتى

قالت صحيفة «سبق» السعودية، اليوم الإثنين إنه من المقرر أن يموَّل مشروع قناة «سلوى» بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية.



ونقلت عن مصادرها التي وصفتها بـ«المطلعة» أن اختيار شركات مصرية لتنفيذ مشروع قناة سلوى البحرية الذي تم الكشف عن تفاصيله قبل أيام؛ يأتي رغبة من التحالف الاستثماري المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.



وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.



يشار إلى أن السعودية وجهت، أمس، بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.



وكان تحالف استثماري قد أعلن قبل أيام مشروعًا سياحيًّا متكاملًا، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل، وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من سلوى إلى خور العديد.