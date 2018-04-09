القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:32 ص

أسعار الغسالات اليوم.. «سامسونج أوتوماتيك 8 كيلو» بـ8590 جنيهًا

أسعار الغسالات
أسعار الغسالات
علا العلاف
dostor.org/2122029

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الإثنين، استقرارًا فى أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت «الدستور» أهم السلع التي يحتاجها المواطنين خاصة خلال موسم الصيف، ومنها الغسالة الأوتوماتيك.

وسجل سعر غسالة أوتوماتيك توشيبا تحميل علوي سعة 10 كجم سعر 5425 جنيهًا، وغسالة ملابس أوتوماتيك توشيبا تحميل علوي 10 كجم بسعر 5100 جنيه، وتوشيبا نصف أوتوماتيك تحميل علوي سعة 12 كجم بسعر 2380 جنيهًا.

بينما سجلت غسالة يونيون إير 10 كجم بسعر 4465 جنيهًا، ويونيون إير سعة 7 كجم بسعر 995 جنيهًا، وسجلت غسالة أوتوماتيك سامسونج 8 كجم بسعر 8590 جنيهًا، وغسالة آل جى 16 كيلو بسعر 10299 جنيهًا.

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