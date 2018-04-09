7 نصائح للحفاظ على نضارة الشعر فى الصيف

تسعى الكثير من النساء للحصول على شعر صحي وأنيق، ولكن المواد الكميائية تُسبب مشاكل كبيرة لفروة الرأس، وخليصات الشعر، خاصة في فصل الصيف.



وقدم موقع "glamour" الخاص بالموضة، عددًا من النصائح الهامة للحصول على شعر جميل وصحي:



- ضرورة تجفيف الشعر بعض الاستحمام مباشرة، بالإضافة إلى تقليل تمشيطه.



- عدم الثبات على نوع واحد من الشامبوهات، والاستفادة من فوائد الأنواع الأخرى.



- إتباع نظام غذائي سليم وصحي.



- تجنب استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على الكحول.



- عدم استخدام المياه الساخنة عند غسل الشعر.



- تجنبي استخدام مجفف الشعر بشكل كبير؛ نظرًا للإضرار التي تسببه له.



- لا تغسلي شعرك بصفة يومية، إذا كان جافًا.

