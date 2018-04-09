باحثون: «الرضاعة الطبيعية» تحمى من سرطان الثدى

أظهرت دراسة جديدة، أن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية يمكن أن تقلل من خطر إصابة الأم من سرطان الثدي والمبيض، وهشاشة العظام، والسمنة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الأندبندت".



وأوضح العلماء، خلال الدراسة أن الأمهات اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية، قد يقللن من خطر إصابتهن بأزمة قلبية أو السكتة الدماغية.



وقالت ساني بيترز، زميلة الأبحاث بجامعة أكسفورد، إن الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية يمكن تفسيرها بتغييرات في عملية التمثيل الغذائي بعد ولادة الطفل.



وأوضحت الدراسة أن الرضاعة الطبيعية يمكنها القضاء على الدهون المخزنة بشكل أسرع وأكثر صحية عن الطرق التقليدية.



وتفيد وكالة الصحة الوطنية أن أكثر من 73 في المائة من الأمهات في العالم يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية.



وأكد القائمين على الدراسة، أن حليب الثدي يمكن أن يساعد في حماية المواليد من خطر الإصابة بالكثير من العدوى والأمراض، حيث يوصى به في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل.