«بلاها مكياج».. بدائل صحية وطبيعية لبشرتك

نستمر فى التسوق من أجل الحصول على أفضل أنواع مستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بنا، ودائمًا ما نتساءل عن الأفضل على الإطلاق ونخشى التعرض مشكلة في بشرتنا بسبب بعض المستحضرات، ويسبب لنا غلاء الأسعار مشكلة أيضًا.



ونشر موقع "stylecaster"، مجموعة فعالة من البدائل الآمنة، على البشرة والتي تعمل عمل مستحضرات العناية بالبشرة، وتتمثل تلك البدائل في الآتي:



فيتامين "هـ":

يعتبر المكونات التي تحتوي بداخلها على فيتامين "هـ"، من أفضل الطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من مشكلات البشرة، والتي تتمثل في زيت الزيتون، بذور السمسم والبابايا، ويمكن تطبيقها على البشرة من خلال إذابته فى الماء ووضعه على البشرة.



فيتامين "سي":

تحتوي بعض الأطعمة الطبيعية مثل "الفراولة، الكيوي، الطماطم"، على فيتامين "سي"، وهو ما يفر للبشرة العناية وتجديد الخلايا؛ لذا يجب الحرص على تطبيقه على البشرة من خلال فرك البشرة أو مسحها بهذه الأطعمة.



فيتامين "أ":

المكونات الطبيعية التي تحتوي على فيتامين (أ)، والتي يمكنك تطبيقها على الجلد هي الزبد والجزر والحليب والمانجو، وهي ما تساعد على تقليل علامات الشيخوخة المبكرة على البشرة، بالإضافة إلى ذلك تجديد الخلايا فى الجلد والتخلص من الأوساخ والبكتريا.