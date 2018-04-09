مفاجأة: «الحشيش».. لعلاج ألم عسر الطمث

كشفت بعد الأبحاث التي نشرت على موقع "الجارديان"، عن أن "القنب" والذي يعرف باسم "الحشيش" في مصر، يساعد على تخفيف آلام عسر الطمث.



وذكر التقرير أن "القنب" الموافقة عليها من قبل المشرعين في نيويورك، من إدخاله في العقاقير الطبية التي تعالج هذة المشكلة.



و"القنب" مسموح بالفعل للاستخدام الطبي في 29 من الولايات الأمريكية، في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية.



وطالب المشرعين بإدخال "الماريجوانا" الطبية، حيث يمكن أن تخفف الكثير من الآثار المؤلمة لعسر الطمث، حيث إنه سيساعد بشكل كبير في القضاء على التشنجات.



وتحدث التقلصات بسبب الإفراج عن "البروستاجلاندين"، التي تؤدي إلى تقلصات العضلات في الرحم، كما أنها تقلل من تدفق الدم إلى الرحم وتسبب تشنجات مؤلمة.