دراسة: «الخضار» يساعد فى تفتيت دهون البطن

توصل عددًا من خبراء التغذية بموقع "هيلث" الطبي، خلال دراسة جديدة، إلى عدد من الخضراوات قادرة على تفتيت دهون البطن، والتي تسبب حرجًا كبيرًا لأصحابها خاصة الشباب.



الثوم

يحتوي الثوم، على مركبات الكبريت، الذي يساعد في تخفيض مستوي الكولسترول بالدم، بالإضافة إلى الحماية من الجلطات، وحرق الدهون.



البصل

يعتبر البصل من المواد الطبيعية المضادة للالتهابات، بالإضافة على احتوائه على مادة "الكيرستين" والتي تساعد في عملية حرق دهون البطن.



الطماطم

الطماطم من الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية، ومادة "البكتين" التي تسرع من عملية حرق السعرات الحرارية بالجسم، خاصة الدهون المتراكمة بالبطن.



الخيار

يعد الخيار من الخضراوات الهامة، في عملية حرق دهون البطن، فهو يساعد في منع تحول الكربوهيدرات إلى دهون؛ وذلك بسبب احتوائه على "حمض الكحول".



المشروم

يساعد المشروم في تخفيض نسبة الكولسترول بالدم، فضلًا عن زيادة نسبة البروتين بالجسم، مما يجعلك لا تستغني عنه بوجباتك اليومية.