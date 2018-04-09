القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الثقافة
الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:12 ص

صدور «فلسفة الجسم عند ابن رشد» عن منشورات ضفاف

صدور «فلسفة الجسم
نضال ممدوح
dostor.org/2122022

صدر مؤخرا عن منشورات ضفاف٬ ومنشورات الاختلاف٬ ودار الأمان بالجزائر٬ كتاب «فلسفة الجسم عند ابن رشد» للباحث الدكتور حسن مجيد العبيدي.

ويشير العبيدي في مقدمته للكتاب إلى أنه: «منذ أن ظهر كتاب ابن رشد والرشدية لمؤلفه المستشرق أرنست رينان في العام 1852، والدراسات حول فلسفة ابن رشد ما أنفكت قائمة إلي يومنا هذا٬ وستبقي حتي حين، إذ عقد حول فلسفته بعامة وفي آرائه العلمية والطبية بخاصة٬ أكثر من مؤتمر علمي عربي ودولي.
وكلها تبغي فهم فلسفة هذا الفيلسوف وبيان أثرها في الفكر الإنساني عموما٬ وفق منهج علمي معاصر، بعد أن أحصيت جملة مؤلفاته التي تركها لنا٬ وصنفت هذه المؤلفات على موضوعاتها الرئيسية المعروفة».

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