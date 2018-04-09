القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:09 ص

«القومى للمرأة» يطلق غرفة عمليات وخط ساخن لتلقى شكاوى التحرش

أرشيفية
أرشيفية
محمد الشريف
dostor.org/2122020

أطلق المجلس القومي مع بدء الاحتفالات بأعياد شم النسيم، غرفة عملياته لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.

ويتلقى المجلس القومى للمرأة شكاوى التحرش عبر الخط الساخن رقم 15115 أو عبر إرسال الصور والرسائل على تطبيق «واتس آب» على الأرقام 01007525600 01099299191.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن محامى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، سيقومون بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الغرفة ستعمل أيضًا على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية .

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