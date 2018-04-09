26 أبريل.. «السيرة الهلالية» ورشة عمل للكُتَّاب بالإسكندرية

ينظم المعهد الثقافي الألماني بالإسكندرية٬ ورشة عمل للكُتَّاب والرسامين٬ تحت عنوان «أبوزيد والسيرة الهلالية»، على أن تبدأ أولى فعالياتها في تمام السابعة٬ من مساء الخميس الموافق 26 أبريل الجاري٬ وتستمر لمدة أسبوع٬ يقوم عليها الناشر الألماني شتيفان ترودفيند.



وبحسب بيان المعهد عن اختيار السيرة الهلالية محورا للورشة: تناقلت ملحمة السيرة الهلالية وقصص بطلها أبو زيد شفهيًا عبر القرون، ولكن هذا التسلسل من التناقل الشفهى معرض للانقطاع فزمن الحكواتى والأمسيات التى نقضيها سويًا على المقاهى يبدو أنه على وشك الانتهاء وبذلك تُوشك هذه التقاليد على الانقراض.



وإذا كنا نريد الحفاظ على هذا الكنز لهويتنا الثقافية باعتباره كنز لذاكرتنا الثقافية، فإنه يجب أن نبحث عن صور ووسائل أخرى للتناقل، أحد الوسائل هو عرض المغامرات والحكايات للأطفال فى صورة كتب أطفال مبتكرة ليتم التعريف بالأحداث والأشخاص والمواقف فى مراحل عمرية مبكرة.