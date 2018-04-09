صدور «كل رجال الملك» فى طبعتها العربية

صدرت مؤخرًا عن دار الرافدين للنشر والطباعة والتوزيع٬ رواية «كل رجال الملك» للروائي الأمريكي روبرت بن وارن٬ نقلتها للعربية تهاني فجر.



يشار إلي أن الرواية كانت نشرت لأول مرة في عام 1946، وحصدت أعلى الجوائز منها جائزة البوليتزر، كما جسدت في عملين سينمائيين، وتحكي الرواية عن شخصية واقعية هي شخصية هوي لونج والذي كان حاكما لولاية لويزيانا الأمريكية والذي يتميز بفصاحة اللسان، وأثر ذلك على خطاباته التي أثرت في الجموع، مما كان له الطريق الممهد ليتبوأ مقعدا مهما في مجال السياسة.



ومن أجوائها نقرأ: «الحياة هي الحركة صوب المعرفة، ولو كان الرب هو كمال المعرفة٬ إذن هو اللا حركة الكاملة٬ وهو اللا حياة وهو الموت٬ وبالتالي إذا كان يوجد مثل رب كمال الوجود ذاك٬ فإننا نعبد الموت».