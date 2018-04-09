صدور رواية «من أنا عندما هجموا»

طرحت مؤخرًا الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "من أنا عندما هجموا" من تأليف حسين الأمير.



ومنها نقرأ: «من أنا؟ كثيرٌ ما يأتيني هذا السؤال، يزورني على شكل طائر يحوم حولي يرسم دائرة فوق رأسي يجعلني أسيرًا عنده، أنقاد إلى بحر سؤاله، ثم أعود إلى أعماقي نحو قلبي؛ منطلقًا إلى أخمص قدمي، ثم معاكسًا باتجاه رأسي».



وتابعت: «من أنا؟ عندما يأتيني السؤال، أتكور حول جسدي، باحثًا عن نفسي، متحسسًا أوجاعي؛ تلك التي دفنت، وتلك التي لا يمكنها أن تدفن، عن أحلام مبتورة، كانت في بدايتها هادئة جميلة، لونها وردي؛ لكن ما إن تنقطع، حتى تنقلب إلى لون أحمر مسود، يتحول الجمال إلى بشاعة، والهدوء إلى فزع».