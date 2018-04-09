القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:05 ص

بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ

عاصى الحلانى
عاصى الحلانى
هادى كرم
dostor.org/2122007

بدأ النجم اللبنانى عاصى الحلانى، حفل شم النسيم بمدينة شرم الشيخ، على نغمات بـ"العربى"، واستكلمها بأغنيات "عندك بحرية" و"كبيرة يا مصر" و"لبناني"

وأعرب "عاصى"، خلال كلمته عن سعادته بالغناء فى مصر، حيث أكد أن مصر دائمًا ما تقف بجوار لبنان والبلدان العربية فى جميع أزمات الوطن العربى، مرحبًا بالوفود العربية التى تحضر الحفل، قائلًا لهم: «لابد من أن نجتمع جميعًا لأن التفرقة لا تصنع أوطانًا».

والحفل من تنظيم مطيع إسماعيل، مدير إدراة فنادق كونراد والمسؤول الإعلامي محمد فؤاد.

كما وجه تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مهنئه بالفترة الرئاسية الثانية.


بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
بالصور.. تفاصيل حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
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