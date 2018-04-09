24 أبريل.. مناقشة رواية «إفلات الأصابع» بمكتبة المعادى

تنظم مكتبة الكتب خان٬ مناقشة أحدث أعمال الكاتب محمد خير٬ رواية "إفلات الأصابع"٬ الصادرة عن الدار٬ وذلك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 24 أبريل الجاري بمقر المكتبة بالمعادي.



يُذكر أن الرواية عبارة عن رحلة فى الزمان والمكان، وانشغل بها الكاتب منذ فترة، وكتبها خلال العامين الماضيين.



ومحمد خير من أبرز أدباء الجيل الجديد في مصر نثرًا وشعرًا، ومن أهم أعماله: هدايا الوحدة (شعر)، والعادات السيئة للماضي (شعر)، وسماء أقرب (رواية)، ونال جائزة ساويرس الأدبية الأولى للشباب مرتين عن كتابيه القصصيين: "عفاريت الراديو" عام 2010، و"رمش العين" عام 2015.

