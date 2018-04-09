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الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:46 ص

السلطات اليمنية تتسلم من التحالف مهام تأمين سواحل وموانئ وجزر البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2122003

أكدت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الإثنين، أنها ستتسلم بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، تأمين سواحل وموانئ وجزر اليمن، حسب موقع «نافذة اليمن».

ونقلت الداخلية اليمنية عن رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد علي القملي، قوله: «إنه وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة، لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة».

وأوضح اللواء القملي أن المصلحة ستتولى تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها جميع سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات الساحلية.

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