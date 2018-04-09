اليوم.. محاكمة «مرسى» وآخرين فى «التخابر مع حماس»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، فض الأحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ«التخابر مع حماس».



وقررت المحكمة فى الجلسة السابقة ندب خبير من إدارة تحقيق الأدلة الجنائية، للانتقال لمحبس المتهم «خليل أسامة العقيد»، وتصويره، لإجراء مضاهاة بينه وبين الصور الفوتوغرافية محل الحرز، وبيان إذا ما كان هو من عدمه.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.



كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.



وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

