شوقى عقيل ينفى تنازل «أبوشقة» عن رئاسة «برلمانية الوفد»

نفى اللواء صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، صحة الأنباء التي ترددت حول تنازل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد الجديد، عن رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.



وأوضح "عقيل"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لم يتم طرح هذا الأمر حتي الان.



يذكر أن أنباء ترددت عن تنازل المستشار بهاء الدين أبوشقة، عن منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وإجراء انتخابات لرئاسة الهيئة البرلمانية بعد تسلمه لرئاسة الحزب من الدكتور السيد البدوي يوم الثلاثاء المقبل، بعد فوزه بانتخابات رئاسة الحزب.