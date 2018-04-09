مصدر أمنى ينفى محاولة اقتحام كنيسة ماربولس بمدينة العبور

نفى مصدر أمنى الأخبار المتداولة بشأن محاولة شخص اقتحام كنيسة ماربولس، مؤكدا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن قسم شرطة العبور تم إبلاغه من الخدمات الأمنية المعينة على كنيسة ماربولس بمدينة العبور مديرية أمن القليوبية بضبط المدعو «محمد س ج» 21 سنة، عامل مقيم مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية بنوع الاشتباه، حال محاولته دخول الكنيسة، وبحوزته حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها بعض الملابس، حيث تبين رغبته فى استجداء أبناء الطائفة.



وبالتحرى عنه بمحيط محل إقامته تبين أنه معروف عنه وأسرته أعمال تسول، ولم يستدل على ارتباطه بأى من عناصر النشاط المتطرف.



يشار إلى تداول أخبار غير صحيحة حول محاولة شخص مجهود وضع عبوة متفجرة داخل الكنسية وأنه تم إخلائها، الأمر الذي نفاه المصدر الأمني.