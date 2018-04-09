الصيف والأمراض الجلدية.. اعرفى إزاى تحمى جلدك

اقترب فصل الصيف، حيث تكثر فيه المشكلات الخاصة بالجلد، والتي سببها ارتفاع دراجات الحرارة، والرطوبة.



وفي هذا السياق أشار أطباء الجلدية، وفقًا لموقع "ويب ميد"، الطبي، إلى أن التعرض المباشر للشمس يسبب الحروق في الجلد والتهابات شديدة الاحتراق وتسلخ جلد الأطفال، حيث أن استخدام السيدات لمساحيق التجميل وتعرضهم للشمس بعد ذلك يؤدي إلى ظهور بقع سوداء على البشرة.



كما أن التعرض لأشعة الشمس باستمرار لسنوات يمكن أن يسبب سرطان الجلد، بالإضافة إلى ظهور ما يسمى بـ"حمو النيل"، وهي عبارة عن التهابات حبيبية تنتشر بالجسم، وتسبب الحكة للأطفال، وينصح الأطباء بالاستحمام بالماء البارد للقضاء عليها.



ونصح متخصصو الجلدية تجنب التعرض للشمس في فترة الظهيرة، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية البيضاء، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس،



وحذر خبراء التجميل، عدم استخدام مواد التجميل الخاصة بالسيدات والتعرض للشمس لفترة كبيرة وللسيدات والفتيات عدم استخدام مواد التجميل عند التعرض للشمس، والاستحمام بالماء البارد صيفًا وليس الماء الفاتر كما يعتقد البعض.

