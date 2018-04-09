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الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:45 ص

بذكرى ميلاده.. نساء فى حياة عمر خورشيد

عمر خورشيد
عمر خورشيد
إسلام أبو المجد
dostor.org/2121976

يصادف اليوم الإثنين الموافق 9 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد، حيث وُلد عمر خورشيد في 9 أبريل 1945 داخل أسرة فنية عريقة، فوالده أحمد خورشيد هو أستاذ التصوير السينمائي، وكانت تربطه علاقات عديدة بنجوم السينما وكبار الشخصيات في الوسط الفني والكتاب والأدباء والمثقفين ورواد الموسيقى.

واشتهر بلقب "ساحر النساء"، حيث تعددت علاقاته العاطفية وزيجاته الكثيرة، حيث إنه تزوج 4 مرات معلنة، وتبقى العديد من الشائعات عن أكثر من ذلك.

عمر خورشيد وأمينة السبكي
ظهرت أمينة السبكي معه فى برنامج "سينما القاهرة" من تقديم ناهد جبر، بعد أن التقاها فى إحدى الحفلات وبعد عدة لقاءات تزوجها في عام 1971، وحضر كبار الموسيقيين والفنانين لإحيائه حفل زفافه، ولم يستمر زواجهما أكثر من عام، فانفصلا عام 1972، وحضرت كوكب الشرق أم كلثوم حفل زفافه.

عمر خورشيد وميرفت أمين
بعد انفصال عمر خورشيد من أمينة السبكي عام 1972، تزوج في نفس العام من الفنانة المصرية ميرفت أمين، ولكن زواجهما لم يدم سوى عام واحد فقط.

وذكر "خورشيد"، في بعض اللقاءات الصحفية، أن نجاح الحياة الزوجية لم تكتمل، ولا أمل في اكتماله، وأن أهم ركن لإنجاح الزواج هو رعاية الزوجين لبعضهما البعض، ولم يوجد ذلك في حياتنا، لأن لقاءنا كان عابرًا لانشغال كل منا في عمله، والإنسان عندما يكون مرهقًا من العمل ويعود إلى بيته يصبح من حقه أن يجد أحدًا في البيت، وهذا لم يتوفر لكلينا، وذكر أنه غالبًا ما يطغى النجاح والطموح على الحياة الزوجية في الحقل الفني.

عمر خورشيد ودينا
تزوج الفنان عمر خورشيد من خبيرة الماكياج اللبنانية "دينا"، وتعرف عليها أثناء وجوده فى لبنان لتصوير فيلم "جيتار الحب" مع جورجينا رزق، وتعددت اللقاءات بينهما، واتفقا على الزواج والاستقرار فى مصر، ولكن في الفترة الأخيرة من زواجهما حدث العديد من الخلافات بينهما ولكن لم يحدث طلاق.

عمر خورشيد ومها أبوعوف
وتزوجها الفنان الراجل وكانت "دينا" مازالت على ذمته؛ إلا أنه أحب مها أبوعوف، وعلى الرغم من معارضة والد مها أبوعوف، إلا أن عمر خورشيد تعهد له بأن زواجه من "مها" سيكون زواجه الأخير، كما أنه في خلال شهرين سينهى زيجته من "دينا"، وتم الزواج الذي لم يستمر سوى 5 شهور فقط، بسبب وفاة عمر خورشيد، وكانت مها أبوعوف حينها حامل في الشهر الرابع.

كما ترددت العديد من الأقاويل حول علاقتة بالفنانة الراحلة سعاد حسني، وجورجينا رزق.

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