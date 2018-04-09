حظك اليوم.. برج السرطان: تحسن ظروفك المادية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الإثنين.



وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: تفرض شروطك الجديدة في العمل، وهذا يساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية على حدّ سواء، وتتقدم نحو الأمام.

عاطفيًا: تشكل الزهرة من برج القوس الصديق مثلثًا مع زحلف يعني هذا نجاح العلاقة بالشريك باستمرار، وتنعكس النتائج إيجابا على مستقبلكما العاطفي.

صحيًا: تمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على حيويتك وجمال قوامك، لكنك معرض لأمراض ناتجة من التشنّج العصبي.