القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
لايف ستايل
الإثنين 09/أبريل/2018 - 12:59 ص

حظك اليوم.. برج السرطان: تحسن ظروفك المادية

برج السرطان
برج السرطان
dostor.org/2121969

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الإثنين.

وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: تفرض شروطك الجديدة في العمل، وهذا يساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية على حدّ سواء، وتتقدم نحو الأمام.
عاطفيًا: تشكل الزهرة من برج القوس الصديق مثلثًا مع زحلف يعني هذا نجاح العلاقة بالشريك باستمرار، وتنعكس النتائج إيجابا على مستقبلكما العاطفي.
صحيًا: تمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على حيويتك وجمال قوامك، لكنك معرض لأمراض ناتجة من التشنّج العصبي.

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. برج الجوزاء: لا تُعاتب الشريك باستمرار

حظك اليوم.. برج السرطان: تجنب الضغوط الصحية

حظك اليوم.. برج القوس: تشكو من آلام الظهر وسوء الهضم

حظك اليوم.. برج القوس: تريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

منذ 3 أيام

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»

منذ اسبوع

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات

منذ أقل من شهر

أشهر طباخ سمك في مصر: بحب كنتاكي.. والسمك بالنسبالي للفرجة

منذ شهر

حُكام «ذا فويس» بنفس الزي في جميع حلقات الموسم الرابع

منذ أقل من شهرين

10 خرافات عن الطب النفسى: «مش كله مجانين.. ولا كهربا»

الآن

الهلال الأحمر السوري: لم نعثر على علامات للهجوم الكيماوي بدوما

‎هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع بدار الأوبرا (صور)

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

البيت الأبيض يكشف تفاصيل مكالمة ترامب وحيدر العبادي

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

ألبومات الصور

اختاري الديكور المناسب لتجديد غرفة المعيشة

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

كشكول

أساتذة: النظام الجديد لكلية الطب يخدم الطالب ويرهق هيئة التدريس

«الوزراء»: تطوير المدارس الفنية يتكلف 55 مليون جنيه

تكليف يوسف عامر بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري

أدمن "أمهات مصر": وزارة التعليم تربك أولياء الأمور بقراراتها الأخيرة

"كشكول "ينشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالجيزة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بالفيديو.. تنفس صناعي لسنجاب توقف قلبه عن النبض

السفير الأمريكي ينفي طرح المبعوث الأممي إلى اليمن لمبادرات جديدة

هجومان انتحاريان في الأنبار يهددان أمن الانتخابات العراقية

منوعات

فيديوجراف.. «استقالة إيهاب جلال.. وتهديد هيفاء وهبي» أبرز أخبار اليوم

مصري يضع حلًا لأزمتي الإسكان والبطالة في السعودية

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك