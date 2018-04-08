خروج قافلتين محملتين بعدد من مسلحي جيش الإسلام من دوما

خرجت حافلتان تقلان عددًا من مسلحي تنظيم «جيش الإسلام» المعارض الذي ينشط في الغوطة الشرقية وعائلاتهم من دوما.



وحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، فخروجهم كان تمهيدًا لنقلهم إلى جرابلس.



