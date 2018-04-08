«مومنت» تتفق مع رفعت سلام على إصدار آخر أعماله الشعرية

اتفقت دار نشر مومنت بلندن مع الشاعر والمترجم رفعت سلام على إصدار عمله الشعري الجديد «أرعى الشياه على المياه»، والذي انتهى منه مؤخرًا.



وقال رفعت سلام، لـ«الدستور»، إن الديوان محاولة لتوسيع أفق الكتابة الشعرية، فالصفحة الواحدة من الديوان تحتوي أصوات شعرية متعددة تتواصل وتنقطع على مدى باقي الصفحات، متقاطعة مع الرسوم والأيقونات التشكيلية المختلفة التي تمثل بعدًا آخر أو طبقة أخرى من التجربة الشعرية، وتشغل هذه الأصوات الشعرية والتشكيلية فضاء الصفحة فيما تفرض نفسها حتى على الهوامش المعتادة من الصفحات فتشغلها أو تتحرك فيها بلا خرائط.



وأرعى الشياه على المياه هو العمل الشعري التاسع في مسيرة رفعت سلام التي كان آخرها "هكذا تكلم الكركدن" عام 2012 واستغرق ديوان "أرعى الشياه" 6 أشهر متواصلة من الكتابة والرسم بدجأت في سبتمبر الماضي.



ويمثل العمل الشعري الجديد تطويرًا لتجربة الشاعر السابقة في عمله "حجر يطفو على الماء" الصادر عام 2008 ويقع أرعى الشياه في 136 صفحة من القطع الكبير، ويمتزج فيه النص الشعري مع الرسوم التشكيلية.



ويعد الديوان هو أول عمل شعري لسلام بعد صدور أعماله الشعرية منذ بضعة أعوام في مجلدين عن هيئة الكتاب.



وتستعد مومنت حاليًا لطباعة العمل الشعري الجديد لسلام، فهي دار نشر وتوزيع عربية مقرها العاصمة البريطانية لندن وتقوم بإصدار أعمالها في صورة ورقية وإلكترونية، وسبق أن أصدرت للشاعر الشاب الترجمة الإنجليزية لديوانه "إنها تومئ لي" بترجمة روفائيل كوهين.