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الأحد 08/أبريل/2018 - 10:32 م

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمد عمر
dostor.org/2121936

نستخدم في حياتنا اليومية الكثير من الأشياء، خاصة في الأدوات المنزلية، دون أن ندري أن لها صلاحية مثلها مثل الأطعمة والمشروبات، وهو ما قد يعرض الكثير منا لأعراض صحية بسبب الاستمرار في استخدام هذه الأشياء.

ورصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها هذه الأشياء، بداية من التوابل والأدوات التي تستخدم في المطبخ وصولا لأدوات النظافة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين هذه الأشياء الأواني المستخدمة في الطهي فوجب استبدالها في حال مرور 5 سنوات على بداية استخدامها.

ومن بين الأشياء الأخرى التي وجب الانتباه إليها، منتجات التنظيف نفسها، فمثلًا مبيض ومنظف المرحاض صالح للاستخدامل ثلاثة أشهر فقط، ويتم التخلص منه بعد ذلك، لأن المواد الكيميائية سينتهي مفعولها ولن تنظف كما ينبغي.

يضاف إلى ذلك الأسفنج المستخدم في غسيل الكثير من الأشياء بداية من الأطباق إلى حوض الاستحمام، ولكن استبدالها كل أسبوع، حيث تعتبر البيئة الدافئة والرطبة للسفنجة مثالية للجراثيم، لذا يجب التخلص منها لوقف انتشار العدوى.

وقالت الصحيفة إنه من بين هذه الأشياء، الدقيق حيث يستخدمه الكثيرون لفترات طويلة دون معرفة أن له تاريخ انتهاء صلاحية، فمن المفترض أن تنتهي صلاحيته خلال ستة أشهر، لكن إن تم وضعه في الثلاجة وتجميده فإنه يمكن استخدام لعامين وليس نصف عام.

ومثل الدقيق توجد التوابل أيضا التي تمكث فترة طويلة في المطبخ، مشيرة إلى أن لونها وطعمها يتغير لذا وجب استبدالها إذا مر عليها ثلاث سنوات.

ورصدت الصحيفة بشكل عام أكثر الأشياء التي لا يتم الانتباه لاستبدالها ومنها الدقيق والماسكارا، وخوذة الدراجات، وبرطمانات المربى، وفرشاة الأسنان، وحمالات الصدر، ومناشف الحمام (فوط)، والشباشب وأواني القلي.

وتشمل القائمة مبيض أو منظف المرحاض وزجاجات العطور، وأكياس الوسائد، وفرشاة الشعر، والتوابل والإسفنج المستخدم في التنظيف وأحمر الشفاه.

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية
«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية
«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية
«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية
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