«فتح» تدعو الزعماء العرب لدعم رؤية «عباس» للسلام

دعت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الزعماء العرب في القمة العربية المقبلة، إلى دعم رؤية السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، وتأكيد الموقف العربي الثابت دعما للقضية الفلسطينية وللمبادرة العربية للسلام.



وأكدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أهمية اجتماع القمة العربية المقبل، ودعت إلى تسميتها بـ"قمة القدس".



وشددت على رفضها ما يسمى بصفقة القرن وأي مبادرة قد تطرح دون آلية دولية جديدة ودون الإقرار أولا بحل الدولتين، ودون الإقرار بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود عام 1967.