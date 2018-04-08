خاص.. نكشف حقيقة توقف مسلسل «كلام كبار»

قال الفنان إيهاب فهمي، أحد المشاركين في مسلسل "كلام كبار"- لـ"الدستور"- إن كل الأخبار التي تم تداولها حول توقف مسلسل "كلام كبار" عن التصوير، وخروجه من السباق الرمضاني؛ لا أساس لها من الصحة.



وأشار إلى أن أسرة العمل تواصل التصوير بشكل منتظم، ومن المقرر أن تسافر إلى دولة أوربية؛ لتصوير بعض المشاهد.



يذكر أن مسلسل "كلام كبار" اجتماعي كوميدي تشويقي، يدور حول 6 أطفال- وهم أبطال رئيسيين- تحدث بينهم مفارقات كوميدية مع أبطال العمل، وهو من بطولة "إيهاب فهمى والمطرب محمد نور وهناء الشوربجى وطاهر أبو ليلة ونورهان ومروة عبد المنعم وندا عادل ودعاء رجب"، وتأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج ملاك بشاي.