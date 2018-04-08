كوريا الشمالية تبلغ واشنطن استعدادها لبحث نزع السلاح النووي

قال مسئول أمريكي، الأحد، إن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى، استعدادها لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، عندما يلتقي الزعيم الكوري كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن مسئولين أمريكيين وكوريين شماليين أجروا اتصالات سرية في الآونة الأخيرة أبلغت خلالها بيونجيانج رسالة مباشرة عن استعدادها لعقد القمة، وحتى الآن كانت واشنطن تعوّل على تأكيدات كوريا الجنوبية بشأن نوايا كيم.