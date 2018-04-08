هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع بدار الأوبرا (صور)
أحيا أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر، حفل عيد الربيع في دار الأوبرا المصرية، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجى.
أحيا أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر، حفل عيد الربيع في دار الأوبرا المصرية، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجى.
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