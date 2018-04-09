فى «شم النسيم».. تعرف على خريطة مراكز علاج السموم بالمحافظات

حرصت وزارة الصحة والسكان في خطتها لتأمين احتفالات شم النسيم على رفع استعدادات مراكز السموم بالجمهورية ودعمها بالأدوية المطلوبة؛ لسرعة إنقاذ المرضى المعرضين للإصابة بالتسمم عند تناولهم وجبات أسماك مملحة وفسيخ فاسدة، خصوصًا وأن الفترة الزمنية لإنقاذ حياته هي ساعتين.



وخصصت وزارة الصحة والسكان 20 مركزًا للسموم على مستوى الجمهورية ودعمها بالأجهزة الطبية والأدوية، بمعدل مركزًا على الأقل في كل محافظة بما يضمن وصول المريض فى فترة زمنية تسمح بانقاذه، يأتي ذلك ضمن خطة الرعاية الحرجة بوزارة الصحة.



وحصل "الدستور" على خريطة مراكز السموم المنتشرة بالجمهورية، وهي كالأتي:ــ



القاهرة: مستشفى الشيخ زايد أل نهيان.



الدقهلية: مستشفى المنصورة العام.



المنيا: مستشفى المنيا العام.



القليوبية: مستشفى ناصر العام.



بورسعيد: مستشفى بورسعيد العام.



قنا: مستشفى قنا العام.



المنوفية: مستشفى منوف العام.



البحر الأحمر: مستشفى الغردقة العام.



أسيوط: مستشفى أسيوط العام.



جنوب سيناء: الطور المركزي.



سوهاج: مستشفى سوهاج العام.



الغربية: مستشفى المنشاوي العام.



الفيوم: مستشفى الفيوم العام.



الإسكندرية: مستشفى العامرية العام.



البحيرة: مستشفى كفر الدوار العام.



مرسى مطروح: مستشفى مطروح العام.



بنى سويف: مستشفى بنى سويف العام.



كفر الشيخ: مستشفى كفرالشيخ العام.



الشرقية: مستشفى الزقازيق العام.



دمياط: مستشفى دمياط العام.