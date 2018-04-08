أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

انتقد الإعلامي ، حديث البعض عن عودة لاعب السابق محمد أبوتريكة إلى مصر الفترة المقبلة عائدًا من ، معتبرًا أن «أبوتريكة» ما زال إرهابيًا حتى هذه اللحظة، ولا يصح مقارنته مع جناح الإنجليزي ، قائلًا: «محمد صلاح ساند ولم يساعد ».

وأضاف «موسى» خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»»: «محمد صلاح لم نسمع عنه أي شيء سيء، ويشرف مصر في كل المحافل الدولية، بينما محمد أبوتريكة ترك البلد وجلس مع التنظيم الإرهابي في ، لو كان عايز يعارض كان يقعد هنا».

وتابع: «بالنسبة لي أبوتريكة إرهابي، وبعد يوم 14 إبريل سنرى حكم محكمة النقض ماذا سيكشف، هيل سيتم تأييد الحكم سيبرأ»

ولفت «موسى» إلى أن المشكلة مع محبي «أبوتريكة» مشكلة وطن وهذا ما يغفله الغالبية، ولم نكن ضد أبو تريكة وأصبح هدفًا لنا بعدما موّل وساعد .





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