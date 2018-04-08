أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)
انتقد الإعلامي أحمد موسى، حديث البعض عن عودة لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة إلى مصر الفترة المقبلة عائدًا من قطر، معتبرًا أن «أبوتريكة» ما زال إرهابيًا حتى هذه اللحظة، ولا يصح مقارنته مع جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائلًا: «محمد صلاح ساند الدولة المصرية ولم يساعد الجماعة الإرهابية».
وأضاف «موسى» خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»»: «محمد صلاح لم نسمع عنه أي شيء سيء، ويشرف مصر في كل المحافل الدولية، بينما محمد أبوتريكة ترك البلد وجلس مع التنظيم الإرهابي في قطر، لو كان عايز يعارض كان يقعد هنا».
وتابع: «بالنسبة لي أبوتريكة إرهابي، وبعد يوم 14 إبريل سنرى حكم محكمة النقض ماذا سيكشف، هيل سيتم تأييد الحكم أم سيبرأ»
ولفت «موسى» إلى أن المشكلة مع محبي «أبوتريكة» مشكلة وطن وهذا ما يغفله الغالبية، ولم نكن ضد أبو تريكة وأصبح هدفًا لنا بعدما موّل وساعد الجماعة الإرهابية.