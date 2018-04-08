البيت الأبيض يكشف تفاصيل مكالمة ترامب وحيدر العبادي

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد،‭ ‬التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم كيماوي ضد المدنيين في سوريا، إضافة إلى الحاجة للعمل معا لهزيمة فلول تنظيم الدولة الإسلامية.



جاء في نص قدمه البيت الأبيض للاتصال "بحث الزعيمان أيضا تسريع الحملة لهزيمة فلول تنظيم الدولة الإسلامية والحاجة للعمل معا لمواجهة التهديدات في المنطقة".



وأضاف أن الزعيمين ناقشا "التقارير المزعجة عن الهجمات الكيماوية المحتملة قرب دمشق".