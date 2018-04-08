القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 09:58 م

«شباب الصحفيين»: أيمن نور سلّم 30 مفصولًا من «الشرق» لتركيا لترحيلهم

أيمن نور
أيمن نور
dostor.org/2121917

أعلنت جبهة شباب الصحفيين تسليم أيمن نور الهارب إلى تركيا ومالك قناة الشرق الإخوانية، ملفًا يضم 30 معدا ومخرجا ومقدم برامج وفنيا من المفصولين، بالإضافة إلى آخرين تم رصد تعاطفهم مع المطرودين إلى السلطات التركية، لترحيلهم بعد أن فضحوه بالصوت والصورة، وكشفوا خداعه لهم بشعارات الحرية المزيفة.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم، إن أيمن نور كلّف السكرتيرة الخاصة به وكاتمة أسراره دعاء حسن، بكتابة تقرير مضروب بالتنسيق مع معتز مطر حول المطرودين يتضمن نقلهم أخبار القناة إلى بعض الشخصيات في مصر كذبا وزورا، حتى يكون لديه أسباب يقدمها للسلطات التركية.
وأضاف طوالة، أن الأزمة مازالت مشتعلة داخل القناة العميلة التابعة لجهاز الاستخبارات التركية، ولم يساند المفصولين أي قيادة إخوانية من الخونة والعملاء والمتآمرين على البلاد.

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