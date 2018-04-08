القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
عالم
الأحد 08/أبريل/2018 - 09:49 م

أنور قرقاش: صمت الدوحة عن مشروع القناة السعودية دليل خوف

الدكتور أنور قرقاش
الدكتور أنور قرقاش
وائل خورشيد
dostor.org/2121916

وجّه وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، الأحد، عددًا من الرسائل لقطر على خلفية الأزمة الخليجية والتقارير عن قناة سعودية تعزل قطر.

قال قرقاش، في تغريدات على «تويتر»: «لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع».

وتابع: «خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، الكبرياء لا تليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة».

وأردف: «صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه».

أنور قرقاش: صمت الدوحة عن مشروع القناة السعودية دليل خوف
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

منذ حوالي 6 ساعات

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات

منذ حوالي 23 ساعة

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن

منذ 3 أيام

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ 3 أيام

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

منذ 4 أيام

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

الآن

تكريم «الدستور» كأفضل تغطية صحفية بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي (صور)

سموحة يوقف قطار انتصارات الأهلي

جهود مصرية لحماية أهالي قطاع غزة.. واستعدادات فلسطينية لـ«جمعة حرق العلم»

بعد هزيمة الزمالك.. أديب: «ممكن الجمهور يستقيل هو كمان؟»

الأكثر قراءة

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

رد مرتضى منصور على استقالة إيهاب جلال

ألبومات الصور

اختاري الديكور المناسب لتجديد غرفة المعيشة

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أحمد موسى: «أبوتريكة إرهابي.. وقبض تمن لعبه» (فيديو)

«عين الحسود» تُصيب أسرة محمد رمضان بعد افتتاح مطعم شقيقته.. صور

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

رد مرتضى منصور على استقالة إيهاب جلال

كشكول

«الوزراء»: تطوير المدارس الفنية يتكلف 55 مليون جنيه

تكليف يوسف عامر بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري

أدمن "أمهات مصر": وزارة التعليم تربك أولياء الأمور بقراراتها الأخيرة

"كشكول "ينشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالجيزة

الأزهر يوعي الوافدين بأهمية الإعلام

الأمصار

أنور قرقاش: قناة «سلوى» البحرية دليل على فشل قطر السياسي

وصول أول حافلة تقل مختطفين عند ممر الوافدين في سوريا

اليمين الإيطالي يتحد من أجل تشكيل حكومة

وزير العمل الأردني يؤكد أهمية ارتقاء الشباب العربي

محافظ البنك المركزي السوداني يقيل 4 مسؤولين لأسباب مجهولة

منوعات

مصري يضع حلًا لأزمتي الإسكان والبطالة في السعودية

«شبشب وفوطة».. 20 شيئًا في المنزل يجب استبدالها لانتهاء الصلاحية

«ثعابين وضفادع».. احترس الحمّام فيه وحش قاتل (فيديو)

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك