أنور قرقاش: صمت الدوحة عن مشروع القناة السعودية دليل خوف

وجّه وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، الأحد، عددًا من الرسائل لقطر على خلفية الأزمة الخليجية والتقارير عن قناة سعودية تعزل قطر.



قال قرقاش، في تغريدات على «تويتر»: «لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع».



وتابع: «خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، الكبرياء لا تليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة».



وأردف: «صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه».