لـ«ست البيت».. كيف تفرق بين الفسيخ الصالح والفاسد؟

يحتفل المصريون بعيد "شم النسيم"، وتمتلئ الأسواق بـ" الفسيخ والرنجة"؛ احتفالًا بالعيد، وبالتزامن مع بداية عيد شم النسيم أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 5 أطنان من الفسيخ الفاسد، ولذلك تقدم "الدستور" نصائح لـ"ست البيت" حتى تفرق بين الفسيخ الفاسد والصالح.



- للفسيخ الفاسد أعراض كثيرة فيميل الفسيخ الفاسد إلى اللون البني، بالإضافة إلى أن عدسة العين شديدة العكارة، ويميل الفسيخ الفاسد أيضًا إلى اللون الأزرق فى أحيان كثيرة وتكون مقسمة السمكة إلى جزئين، فهذه هي العلامات الأكثر ظهورًا للفسيخ الفاسد.



- أما من أعراض فساد الرنجة، تكون "الرنجة" شديدة الجفاف، بالإضافة إلى أنها تكون بها رائحة كريهة، ولمعرفة الصالح من الفاسد تضع الفسيخ أو الرنجة فى ماء، فإذا استقر الفسيخ أو الرنجة في القاع إذًا الفسيخ صالح، أما إذا طُفي الفسيخ أو الرنجة على السطح فهي فاسدة.



- من بين أعراض الفسيخ أو الرنجة الصالح، بعد فتح سمك الفسيخ أو الرنجة، يجب أن يكون لحم السمكة متماسك ولا ينزع منه الشوك بسهولة، بجانب اللون المميز للحم السمك حسب نوع السمكة، سواء لون اللحم أبيض أو أبيض وبنيًا شفافًا، بمعنيى لا يوجد لون غريب أو مختلف داخل السمكة.



وكانت شرطة التموين بوزارة الداخلية، أعلنت عن حملاتها التموينية والرقابية؛ لملاحقة السلع الغذائية الفاسدة والمتاجرين بالأغذية مجهولة المصدر.